Il dualismo Spalletti-Mourinho è stato un classico del nostro calcio, sia quando lo Special One allenava l’Inter e Spalletti la Roma, sia ora che siedono sulle panchine di Napoli e Roma rispettivamente.

Istrionici, carismatici, entrambi sono grandi allenatori e sanno farsi amare dalle piazze dove allenano; per ora Mourinho ha perso solo una volta con Spalletti, ma domani potrebbe esserci la rivincita dell’andata.

Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, ha parlato così di questi due grandi personaggi:

“È come se Spalletti avesse avuto assai meno di quanto gli spettasse, e Mourinho qualcosa in più: non è forse lui un difensivista, un allenatore di piazze, un carismatico a oltranza? All’inizio si erano lanciati gocce di veleno, quando ad esempio Mourinho fece il famoso discorso degli zero tituli e della prostituzione intellettuale: Luciano Spalletti squaderna il miglior calcio d’Italia, forse d’Europa e magari del mondo, eppure rispetto a Mou (che mai in vita sua seppe creare una simile bellezza) ha vinto poco. Spesso secondo, Spalletti. Nella Roma, tre volte su cinque“.