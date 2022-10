Mattino – Carnevale: “Lavoro eccellente di Spalletti, Napoli favorito”

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli dei due scudetti, durante un intervista ha ribadito l’importanza delle staffette di Spalletti, soprattutto quella tra Raspadori e Simeone.

Ecco le sue parole: “La staffetta è uno dei punti di forza del Napoli: l’esempio lampante è rappresentato proprio dalla staffetta tra Raspadori e Simeone. Chi gioca dall’inizio la testa libera la stessa cosa vale per chi entra.”

Staffetta Politano-Lozano: “Politano quando è entrato dalla panchina ha fatto cose straordinarie, ripetendole da titolare. Lozano dopo un periodo meno brillante l’ho rivisto alla grande contro l’Ajax: È molto bravo da esterno e per me anche da sottopunta nel 4-2-3-1.”

Ha poi aggiunto: “È fondamentale avere più soluzioni e alternare gli uomini, perché così il livello collettivo riesce a mantenersi alto. Spalletti sta utilizzando tutti gli uomini della rosa, tutti si sentono coinvolti hanno grande entusiasmo. Sta funzionando tutta la perfezione, basta vedere il sorriso di Spalletti.Luciano sta facendo un lavoro eccellente ed è stato bellissimo vedere il Napoli in Champions segnare quattro goal al Liverpool e sei in casa dell’Ajax. Il Napoli nella lotta scudetto è favorito insieme al Milan: era già forte l’anno scorso e quest’anno lo è ancora di più proprio per le tante soluzioni in rosa.”

Su Kvratskhelia: “Lo conoscevo e sapevo le sue qualità: è stato bravissimo a dimostrarlo subito in un campionato difficile come la serie A e in una piazza importante come Napoli.