Napoli Primavera, domani c’è il Sassuolo! Ecco i convocati di Frustalupi!

Domani 30 agosto alle ore 11, si terrà il terzo impegno del Napoli Primavera nel Campionato Primavera 1. La squadra allenata da Frustalupi, giocherà la seconda partita consecutiva in casa ed ospiterà il Sassuolo. La stagione degli azzurrini non è iniziata nel migliore dei modi: al debutto è arrivata una sconfitta per 2-0 a Lecce, mentre venerdì scorso a Cercola il Napoli si è imposto per 2-1 sul Cesena. Nonostante ciò, le prestazioni sono tutt’altro che confortanti. La vittoria della scorsa settimana è stata una vittoria risicata quanto nettamente immeritata.

Ora, il Sassuolo rappresenta un avversario molto più ostico. La formazione di Bigica ha aperto il campionato con un pareggio con la Juventus ed un successo con il Verona. Al club azzurro, servirà qualcosa in più per poter portare a casa punti preziosi in classifica.

Oggi, l’allenatore del Napoli Frustalupi ha diramato la lista dei convocati per il match. Assenti l’infortunato Hysaj (ne avrà per molto) e i nuovi arrivati Gningue e Boni. Obaretin torna a disposizione dopo il problema fisico che l’ha obbligato a lasciare anzitempo il match contro il Cesena, così come D’Avino.

Questi i convocati: Acampa, Barba, Boffelli, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Lamine, Lettera, Lorusso, Marchisano, Marranzino, Mazzone, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Pontillo, Russo, Sahli, Spavone, Turi.