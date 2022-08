Chiariello: “Il centrocampo del Napoli è il migliore in Serie A! Vi spiego perché”

Il noto giornalista di fede azzurra, Umberto Chiariello, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per dire la sua sul centrocampo del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli, quest’anno, può contare su calciatori di assoluto livello per quanto riguarda il centrocampo! Sia i titolari che le riserve, rappresenterebbero delle soluzioni eccellenti per qualsiasi squadra del massimo campionato italiano. Basti pensare a Demme che adesso è ai box, o a Gaetano ed Elmas, due giovani talenti ricercati anche in Europa. Inutile poi soffermarsi sul neo acquisto Ndombele! Il francese, seppur in una condizione fisica non ottimale, ha dimostrato di avere tecnica, velocità e robustezza fisica, caratteristiche che si sposano benissimo col gioco proposto da Spalletti.

I titolari poi sono una macchina perfetta che garantisce quantità e tantissima qualità alla squadra. La prima assicurata da un infinito Zambo Anguissa, Zielinski e Lobotka, invece, garantiscono una tecnica fuori dal comune che permette all’intera squadra di beneficiarne“.