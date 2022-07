Schwoch sul Napoli: “Mertens deve restare, la società deve capire che…”

In occasione di un’intervista di KissKissNapoli, l’ex calciatore Stefan Schwoch ha parlato del caso Dries Mertens e della sua vicina separazione dal Napoli.

L’ex azzurro ha dichiarato: “Al di là dell’aspetto tecnico, Mertens è un giocatore imprescindibile per il Napoli perché sa sempre come comportarsi con i tifosi. Per questo motivo credo che debba assolutamente rimanere. Il fatto che non abbia trovato ancora un accordo con un’altra squadra. fa capire che la sua volontà è quella di rinnovare con il club partenopeo. Tuttavia, se devo scegliere tra perdere Mertens e perdere Koulibaly, preferisco la prima opzione.”

“Il Napoli – ha continuato – deve capire che se si perde un giocatore di un certo livello, bisogna rimpiazzarlo in qualche modo. Si veda l’esempio di Insigne. Con questi presupposti, non si può avere la presunzione di dire che l’obiettivo è quello di lottare per lo Scudetto.”