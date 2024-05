Rinnovo Kvaratskhelia, le prossime settimane saranno cruciali. L’aggiornamento dalla Spagna

Quale sarà il destino di Kvaratskhelia? Il talento georgiano ha un contratto con il Napoli valido fino al 2027, ma la retribuzione che riceve è molto bassa. La situazione attuale? Se non rinnoverà con il Napoli, potrebbe essere costretto a lasciare secondo il giornale spagnolo Sport. Il Barcellona è interessato, i catalani sono fiduciosi. Kvara chiederà 5 milioni netti più bonus e una clausola di circa 100 milioni. Jugeli, il rappresentante, ha già avuto colloqui con il Barcellona.

Il Barcellona è lì per valutare la situazione riguardante il futuro del calciatore in possesso del Napoli. Aurelio De Laurentiis spera di poter programmare con lui per la prossima stagione, vedremo se il team partenopeo riuscirà a trattenerlo e trovare un accordo per il prolungamento del suo contratto.Anche i sostenitori partenopei sperano che il giocatore rimanga sotto il Vesuvio anche nella prossima stagione di calcio. Le prossime settimane saranno cruciali.