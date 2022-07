Quasi fatta per il ritorno in Serie A dell’ex Napoli Nikola Maksimovic: ecco dove giocherà

L’ex difensore di Torino e Napoli, Nikola Maksimovic dopo una stagione non proprio brillante al Genoa, conclusasi con la retrocessione, starebbe per firmare un contratto con il Lecce per rimanere nella massima categoria.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ai microfoni di ‘Sportitalia’ il giocatore gradirebbe particolarmente il trasferimento in Puglia ma ci sono dei problemi: il giocatore percepisce più di un milione e mezzo a stagione e dovrebbe ridursi l’ingaggio, inoltre c’è da perfezionare l’accordo con il Genoa con il quale il serbo ha ancora un anno di contratto.

La trattativa proseguirà nei prossimi giorni ma c’è ottimismo da entrambe le parti.