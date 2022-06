” Il Napoli sta preparando un bel regalino per i tifosi”

Nel corso di KKN, è filtrato tanto pessimismo per il futuro del club dopo l’addio di molte colonne. Effettivamente, se non verranno adeguatamente sostituiti, sarà difficile competere con le milanesi e i bianconeri. Tuttavia, uno dei tifosi è sicuro: “So per certo che Aurelio De Laurentiis sta preparando un bellissimo regalo a tutti i tifosi del Napoli. Arriverà un colpo importante, un calciatore che scatenerà l’entusiasmo della piazza. Invito di conseguenza tutti ad avere fiducia in questa società perché a breve avremo una sorpresa stupenda”. Queste dichiarazioni potrebbero far pensare a Deulofeu o a un altro colpo.