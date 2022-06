Del Genio: “Mercato non entusiasmante ma ad ADL do un consiglio per la stagione del Napoli, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla prossima stagione del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli prepara una stagione che li vedrà tornare nella massima competizione europea ma, al momento, le premesse non sono esaltanti. Il mercato che intende fare ADL rivoluzionerà parte della squadra per far fronte al problema del monte ingaggi. C’è una cosa però che il patron potrebbe fare.

La campagna abbonamenti, che dovrebbe partire dalla fine di questo mese, potrebbe dare una boccata d’aria importante alla tifoseria partenopea. Una politica dai prezzi modici potrebbe essere molto importante per riportare tantissimi tifosi al Maradona. Nella passata stagione, il fattore campo è stato il problema principale della squadra di Spalletti. Riportare uno stadio al tutto esaurito potrebbe essere la mossa giusta per risolvere tale inconveniente”.