Sky, Modugno: “Manca ancora l’intesa economica per il rinnovo di Mertens! Su Spalletti dico questo”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per svelare alcune novità sugli azzurri. Queste le sue parole: “L’incontro tra ADL e Mertens è stato più che proficuo! L’attaccante ha molto apprezzato la visita del presidente anche se, da sempre, la sua prima scelta è restare a Napoli ancora a lungo. C’è tanta stima tra i due e, sono sicuro, che presto si arriverà ad un accordo anche se, al momento, non si è ancora approfondito il discorso economico. Il Napoli infatti non può rinnovare il contratto del belga alle stesse cifre dell’ultimo contratto firmato.

Spalletti? Anche lui sono certo che rimarrà! Ci vorrà però anche qui una bella chiacchierata col patron azzurro prima di cominciare la prossima stagione. La qualificazione alla Champions ha soddisfatto le attese della società ed ora bisognerà programmare in ogni minimo dettaglio anche la prossima stagione”.