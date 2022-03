Pistocchi: “Con l’Atalanta il Napoli proverà a mettere un’ipoteca sulla Champions e non solo, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sul prossimo match del Napoli a Bergamo. Queste le sue parole: “La gara che dovrà affrontare il Napoli a Bergamo, a primo impatto sembra proibitiva! Le tantissime e pesanti assenze, così come accaduto nella gara di andata, possono indirizzare la partita verso i padroni di casa. Servirà una prova magistrale da parte degli uomini di Spalletti per portare a casa i tre punti. Se così dovesse succedere, i partenopei metterebbero non solo una seria ipoteca sulla Champions, staccando proprio i bergamaschi, ma anche sul campionato“.