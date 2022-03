Marco Verratti ha parlato in conferenza stampa dei prossimi impegni della Nazionale, che affronterà una settimana decisiva per l’accesso al Mondiale. Le parole, riportate da Tuttomercatoweb:

“Non andare al Mondiale? Siamo abituati alla pressione, è un momento molto importante per noi e non possiamo permetterci di essere fuori dal Mondiale. Dobbiamo dare tutto. Anche gli altri faranno la partita della vita, noi dovremo fare lo stesso”.