Graziani: “Spalletti l’ha complicata da solo! Fabian e Osimhen? Vi spiego”

L’ex calciatore, Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka per dire la sua sulla sfida tra Napoli e Cagliari. Queste le sue parole: “Spalletti stasera non ci ha capito nulla! Tantissimi meriti vanno al Cagliari che ha disputato una partita di livelli mostruosi ma il tecnico del Napoli l’ha complicata in partenza.

Impossibile, in questo momento del campionato, lasciare Osimhen e Fabian Ruiz in panchina. Anche se acciaccati, questi due calciatori sono troppo importanti per questa squadra. Poi non capisco, il nigeriano è stato fuori più di tre mesi e adesso che hai la possibilità, non lo butti nella mischia? Sono rimasto davvero sbalordito“.