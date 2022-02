Dimarco: “L’arrivo di Spalletti all’Inter ha dato inizio alla rivoluzione! Sullo scudetto dico questo”

Il difensore dell’Inter, Federico Dimarco, è intervenuto durante il “web media day” organizzato dal club milanese per toccare diversi temi sulle stagioni passate e non solo. Queste le sue parole: “Quando arrivai in prima squadra all’Inter avevo 16 anni ed in panchina c’era Mancini! Di lui ho un bellissimo ricordo ma chi davvero ha rivoluzionata questa squadra, è stato Luciano Spalletti. Dal suo arrivo questa squadra ha cambiato completamente mentalità e, nonostante le difficoltà, anche quest’anno vinceremo lo scudetto“.