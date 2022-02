Tacchinardi: “Napoli ed Inter ancora troppo superiori alla Juventus, vi dico la mia”

Il noto ex calciatore e tecnico, Alessio Tacchinardi, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per dire la sua sulla corsa alla Champions League e non solo. Queste le sue parole: “Contro la Juventus ho finalmente rivisto la squadra di qualche anno fa! Ha vinto e convinto anche, e soprattutto, grazie a Dusan Vlahovic. Ai bianconeri è sempre mancato il terminale offensivo sin dall’inizio della stagione. L’arrivo del serbo ha liberato da parecchie responsabilità anche Morata che ha fatto la miglior partita del campionato.

Certo a livello di gioco la Juventus non sarà mai ai livelli di Napoli ed Inter. Le prime due squadre di Serie A sono inarrivabili da quel punto di vista ma ad Allegri non interessa. La lotta per la conquista della Champions League sarà lunga e molto tortuosa. Oltre a Napoli, Inter e Milan c’è anche l’Atalanta. I bergamaschi al momento sembrano in crisi ma guai sottovalutare la squadra di Gasperini“.