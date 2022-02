Sky, Zambo Anguissa: “Semifinale con l’Egitto? E’ un classico della Coppa D’Africa! Dobbiamo vendicarci, vi spiego”

Il centrocampista del Napoli, Andre Franck Zambo Anguissa, è intervenuto in conferenza stampa prima della storica semifinale tra Camerun ed Egitto. Queste le sue parole, riportate dalla redazione di Sky Sport 24: “Siamo super concentrati sul match! La sfida con l’Egitto rappresenta un classico della competizione ma non badiamo troppo all’avversario. Vogliamo a tutti i costi arrivare in finale e faremo di tutto per arrivarci. Inoltre abbiamo un contro in sospeso con la squadra di Salah, dobbiamo vendicarci per quanto successo nell’ultimo scontro diretto. Questo è sicuramente un motivo in più per fare bene e regalare la finale a tutti i nostri tifosi“.