Del Genio: “Il Venezia mi ha sorpreso! Osimhen titolare? Vi dico la mia”

Il noto giornalista, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul prossimo match col Venezia e non solo. Queste le sue parole: “Dopo il Venezia gli azzurri dovranno affrontare sia Barcellona che Inter. In entrambe le occasioni Spalletti potrà contare su tutti i suoi calciatori. Penso sia un’occasione che non si presentava da parecchio tempo e sarà curioso capire come si destreggerà il tecnico toscano. Koulibaly tornerà titolare immediatamente, meno scontata invece sarà la gestione di Anguissa. Per come sta giocando adesso, Lobotka è insostituibile.

Il Venezia mi ha molto sorpreso in questo campionato. Ha parecchie lacune difensive ma è riuscito a compensare il tutto con un buon mercato di riparazione ed un attacco di spessore. Il Napoli deve stare attento e non è detto che partirà Osimhen dal primo minuto. Mertens viene da un ottima prestazione con la Salernitana ed infatti mi aspetto che ci sarà ancora lui a guidare l’attacco. Un’altra notizia potrebbe essere il ritorno di Insigne dal primo minuto“.