Gabriele Gravina, il presidente della Federcalcio, ha fatto il punto in una conferenza stampa della questione Nazionale e dei progetti futuri della Federazione; in particolare, l’intenzione di Gravina è di ospitare un torneo iridato.

Stiamo parlando del torneo che ci ha visti trionfare l’11 luglio, che potrebbe essere ospitato dall’Italia; Gravina ha annunciato la candidatura con queste dichiarazioni:

“Lo step decisivo per l’Europeo del 2028 è marzo. Prima dell’Esecutivo Uefa del 20 marzo presenteremo la nostra candidatura del 2028 e anche per il 2032, sperando che ci assegnino il torneo. Ormai, in diverse città, si vogliono fare nuovi stadi, o si vogliono rinnovare e dobbiamo sfruttare quest’occasione”.