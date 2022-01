Cassano: “Insigne meritava un’altra sorte! A Napoli avrebbe battuto ogni record, vi spiego”

Il noto ex calciatore, Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni della BoboTv per dire la sua sull’addio di Insigne e non solo. Queste le sue parole: “Spalletti sta facendo un vero e proprio capolavoro da quando è arrivato a Napoli! Ha valorizzato tantissimi calciatori, su tutti Juan Jesus, Lobotka e Zambo Anguissa. Fino alla fine del campionato, sono sicuro che gli azzurri saranno l’unica avversaria dell’Inter.

Insigne avrebbe meritato un trattamento diverso. Mi complimento molto per aver eguagliato il numero di goal di Maradona. Sono convinto però, che continuando con questa maglia, avrebbe raggiunto altri grandissimi traguardi. E’ davvero un peccato che sia finita così“.