Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha voluto commentare la sfida persa dalla sua squadra contro il Napoli per 1-4 in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Che ne pensa dei rigori concessi al Napoli?

“Il primo non c’era, il secondo non c’è nulla da dire. Il problema è che il primo rigore ha causato un giallo a Veseli, che poi è stato espulso. Ma non voglio dire altro, altrimenti si fanno dei titoli fantasioso. Stamattina qualcuno ha detto che io avevo già detto che avremmo perso, che non c’era storia, ma non è vero. Io vorrei solo un po’ di chiarezza. A fine gara i giocatori tornati negativi vomitavano, e non abbiamo portato due elementi perché non hanno fatto la visita di idoneità. Vorrei ci fosse più chiarezza sul protocollo, e venga dato un orario fisso in cui fare il conteggio dei positivi, per vedere se si supera il 35%”.

Come giudica la prestazione dei suoi?

“Io non posso dire nulla ai miei, siamo stati ordinati e avevamo segnato l’1-1. Sono dispiaciuto per il primo rigore, magari il Var doveva intervenire. Andare a riposo sull’1-1 avrebbe reso la gara più combattuta e più aperta“.

Come si spiega il calo nella ripresa?

“Sapevamo che nel primo tempo avevamo dato il massimo e che, questa cosa l’avremmo pagata. Poi, mentalmente, andare negli spogliatoi sul 2-1 è stata una zavorra per noi. Siamo in una situazione complicata e preparare queste gare, che già sono difficili di loro, diventa quasi impossibile”.

Per lei, questo campionato è regolare?

“Non lo so, ci sono persone che devono decidere. Io farei solo un po’ di chiarezza sul protocollo e consiglierei di dare una scadenza prima della partite: noi abbiamo negativi Djuric e Kastanos, ma non li ho potuti portare perché non erano idonei. E allora che senso ha recuperare i positivi se poi non si possono schierare?“

Cosa si aspetta dal mercato?

“Al mercato ci pensa Sabatini, che è un ottimo direttore. Parlatene con lui di mercato, io penso ad allenare la squadra. E oggi, in emergenza, abbiamo fatto bella figura”.