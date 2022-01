Incocciati: “Campionato riaperto! Il Napoli vince ed impara dagli errori, vi spiego”

Il noto ex calciatore del Napoli, Giuseppe Incocciati, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul momento di forma degli azzurri e non solo. Queste le sue parole: “Il Napoli può fare un grandissimo finale di campionato! La condizione necessaria però affinché ciò accada è non perdere altri calciatori. I partenopei sono un gruppo fatto di grandissima qualità ma troppe assenze non sono ammesse. Inoltre gli azzurri non possono permettersi di perdere altri punti come contro Spezia ed Empoli. Bisogna imparare da questi errori per non ripeterli in futuro!

Con il pareggio dell’Inter e la sconfitta del Milan, oserei dire che il campionato è assolutamente riaperto. Ci sono ancora molte giornate dalla fine ed è per questo che il tasso di imprevedibilità aumenta vertiginosamente“.