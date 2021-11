Dopo la vittoria in Champions League ai danni dello Shakhtar Donetsk, l’allenatore dei Real Madrid ed ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sulla lotta scudetto in Serie A: “Diciamo che vinca il migliore. Sono molto legato al Milan ma anche al Napoli. Gli azzurri hanno fatto un percorso incredibile finora ma penso che in generale il livello del campionato sia aumentato”.