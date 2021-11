L’Inter pensa al futuro di Vecino: il Napoli alla finestra?

Matias Vecino non sta trovando spazio tra le fila dell’Inter e Simone Inzaghi non sembra essere particolarmente affascinato dall’uruguagio, il contratto del calciatore è in scadenza e la società dovrà prendere una decisione. Secondo calciomercato.com, l’a.d. Marotta vorrebbe puntare su altri profili per il centrocampo, con Nandez sempre in cima alla lista, ma le cessioni rappresentano la condizione necessaria per mettere le mani sul mercato. Vecino è da tempo nel mirino del Napoli e stavolta il minutaggio potrebbe giocare a favore dei partenopei, il tecnico interista però al momento fa muro visto che avrebbe già bloccato la cessione del calciatore in estate.