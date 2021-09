Inter, Calhanoglu: “Grande inizio del Napoli, se la giocano fino alla fine”

“Mai pensato di restare senza squadra. Inter favorita”. Apre così il Corriere dello Sport, con l’intervista al turco Hakan Calhanoglu, il numero 20 parla senza peli sulla lingua sulla questione scudetto: “Tante squadre possono inserirsi e lottare fino all’ultimo: la Roma e il Napoli hanno avuto un grande inizio, ma anche l’Atalanta è lì. E non so chi altri si potrà aggiungere. Noi siamo favoriti dopo la vittoria dello scorso anno”. Un passo indietro al mercato estivo. Il turco ha lasciato il Milan a parametro zero e poi ha accettato l’offerta dei cugini nerazzurri: “La chiamata dell’Inter? Non ero sorpreso, ma calmo. Sinceramente (sorride, ndr) non mi è mai passato per la testa il rischio di rimanere senza squadra. Mi sono detto: ‘Un club arriverà'”.