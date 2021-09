Udinese, Gotti: “Ieri meritavamo di più, sconfitta diversa da quella contro il Napoli, vi spiego”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha così parlato alla tv ufficiale del club dopo la sconfitta in casa della Roma: “La Roma è partita subito forte creando pericoli e occasioni, secondo me però abbiamo reagito in modo compatto a quella prima parte di gara. Poi abbiamo subito il gol nella stessa azione in cui potevamo passare in vantaggio noi ma i ragazzi hanno comunque avuto il merito di essere rimasti attaccati alla partita fino alla fine. Quella di questa sera è stata una partita molto diversa rispetto a quella contro il Napoli, è stata giocata sostanzialmente alla pari e abbiamo avuto le nostre opportunità per segnare ma purtroppo non le abbiamo sfruttate. Con gli azzurri no, il loro è stato un dominio e non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco come è successo all’Olimpico”.