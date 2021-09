Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha rilasciato alcune dichiarazioni per analizzare il momento azzurro. Ecco le sue parole:

“La squadra sta dando parecchie certezze e penso possa condurre un campionato da vertice. Gattuso non seppe gestire determinati momenti, ma il suo calcio non mi è mai dispiaciuto. Spalletti è esperto e sa gestire meglio il gruppo e le partite, il suo Napoli gioca da grande e sta dimostrando tecnica e mentalità. Chissà che non possa essere l’anno giusto”.

“Giuntoli? Il Napoli è stato bravo a tenere i giocatori, mentre l’acquisto di Anguissa ha cambiato il volto alla squadra e lo reputo un grandissimo acquisto. Rinnovo Insigne? E’ un peccato che le notizie che stanno arrivando non siano positive. Lorenzo è sereno e sta dando il massimo in campo; lui ha voglia di restare a Napoli, ma mi preoccupano i tempi perchè così si rischia di arrivare a pochi mesi dalla scadenza del contratto di un giocatore importantissimo come lui”.