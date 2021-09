Del Genio: “Mertens lo vedo meglio da sottopunta. Vi dico la mia su Anguissa”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal:

“Mertens? Per me agisce meglio dietro la punta che da esterno o centravanti. Come alternativa ad Osimhen vedo meglio Petagna, il belga nel 4-2-3-1 entrerà molte volte a gara in corso. Anguissa? Merita il posto da titolare, è diventato fin da subito importante e con caratteristiche che mancavano. Certo, tutte non può giocare ma ad oggi non lo si può neanche togliere, dato che sono out sia Demme che Lobotka. Il dato che mi conforta e che trovo rilevante è che su dieci reti, sono andati a segno nove diversi calciatori”.