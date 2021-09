A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gaetano Fedele, agente di Caputo.

“Caputo è sicuramente in un ottimo momento di forma, la squadra sta iniziando a conoscerlo e lui sta conoscendo la squadra, la Samp sta facendo un’ottima impressione.

Voleva giocare con il Napoli? Non si è mai creata la situazione giusta, De Laurentiis lo menzionò in una conferenza stampa ma non si è mai concretizzato nulla.

Napoli primo? Credo che ci starà per molto tempo, ha le carte per giocarsela con tutti, se non ci saranno squilibri caratteriali, il Napoli potrà sicuramente competere fino alla fine.

Anguissa? Si è approcciato bene alla serie A, è un buon giocatore, potrà avere dei cali ma per il momento il suo inizio è ottimo.

Osimhen? Personalmente l’anno scorso è stato penalizzato dagli infortuni, è un giocatore forte negli spazi e il Napoli deve adattarsi, sicuramente dovrà migliorare negli spazi stretti”.