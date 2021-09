Sacchi: “Criticare la scelta di Allegri sull’esclusione dei sudamericani è da ignoranti”

L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport soffermandosi in particolar modo su Napoli-Juventus. Le sue parole:

“Soltanto Allegri può sapere come stanno i suoi giocatori, criticare questa situazione è da ignoranti. C’è chi può aver bisogno di più tempo per recuperare la condizione migliore, e c’è chi necessita solamente di un giorno. Sono decisioni difficili da prendere, al posto dei cinque esclusi nella Juve ci saranno altri cinque calciatori con tanta voglia di mettersi in mostra, altrimenti a cosa servirebbero le rose lunghe?”.