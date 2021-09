Il Mattino – Code ai tornelli e problemi per l’acquisto dei biglietti, il punto sui problemi del Napoli!

Il giornalista sportivo del quotidiano campano il Mattino, Francesco De Luca, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sui maggiori problemi della squadra partenopea. Queste le sue parole: “Accadde già col Venezia, ieri si è avuta la riconferma! Il Napoli ha molto da lavorare sulle procedure che consentono l’accesso dei tifosi allo stadio. Certo il green pass non aiuta a velocizzare il tutto ma certe code chilometriche sono inammissibili. Sia perchè appunto è impossibile che le persone riescano a mantenere un adeguato distanziamento ma soprattutto perchè gran parte dei ragazzi ieri presenti si son persi la prima parte della gara.

A peggiorare ulteriormente la situazione, c’è la piattaforma per la vendita dei tagliandi! Pare assurdo come, nel 2021, ci sono ancora persone che non riescono a comprare un biglietto senza patemi d’animo. Sono problemi che una società di grande spessore come il Napoli dovrebbe risolvere ed anche alla svelta“.