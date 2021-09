C.T. Polonia: “Domani Zielinski non giocherà, non è in condizione”

Paulo Sousa, Commissario Tecnico della Polonia, ha parlato in conferenza stampa prima della partita con l’Inghilterra. C’erano dubbi sulle condizioni di Piotr Zielinski, unitosi ugualmente al gruppo nazionale nonostante l’infortunio rimediato contro il Venezia, il C.T. ha fatto chiarezza.

Le sue parole:

“Piotr Zielinski non giocherà la partita di domani, non è pronto”. Da capire se il centrocampista polacco tornerà a Napoli in anticipo o resterà in Polonia per continuare il suo lavoro di riabilitazione.