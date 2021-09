Bruscolotti: “La maglia va onorata ma è pur sempre un amichevole! Vi dico la mia su Napoli-Juventus”

L’ex difensore del Napoli, Beppe Bruscolotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match di ieri e su Napoli-Juventus che si giocherà sabato. Queste le sue parole: “Se gli azzurri dovessero riuscire nell’arduo compito di battere la Juventus, sarebbe un gran bel passo in avanti. I partenopei hanno già 5 punti di vantaggio e portarsi ad 8 sarebbe fantastico. Il campionato però è lunghissimo, le squadre si sono tutte rinforzare ed è per questo che la lotta sarà tirata fino all’ultima giornata. Solo tra qualche mese capiremo meglio quali sono le big che possono lottare seriamente per la vittoria finale.

Il match di ieri mi ha un po’ scosso! Il Benevento è sceso molto bene in campo ed aveva quella cattiveria agonistica degna di una grande partita. La sconfitta conta poco o nulla, questo è vero, ma sono d’accordo con tutti i tifosi che ieri hanno visto i calciatori in campo non onorare la maglia del Napoli“.