Schwoch: “Assenza Osimhen? Non schiererei Insigne centravanti, vi spiego perchè”

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla possibile posizione di Insigne come falso nove. Queste le sue parole: “Assenza Osimhen? Se il nigeriano dovesse saltare la partita con la Juventus non schiererei Insigne come falso nove! In quella posizione perde tante caratteristiche che lo hanno reso celebre con la maglia del Napoli. Come unico riferimento offensivo dovrebbe venire spesso a giocare il pallone spalle alla porta ed attaccare spesso la profondità. Il suo punto forte invece è ricevere il pallone per puntare subito l’avversario, chiudendo l’azione con un tiro o un assist. Se Spalletti dovesse optare per questa soluzione, credo che Lozano sarebbe quello meglio adattabile in quella posizione”.