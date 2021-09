Galliani: “Mi auguro che il Milan vinca il campionato! Vi dico la mia sul Napoli”

Il noto dirigente del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera per fare il punto dopo le prime due giornate di Serie A. Queste le sue parole: “Nonostante sia un dirigente del Monza, spero con tutto il cuore che il Milan possa vincere lo scudetto! La lotta per le prime posizioni è serrata. La Roma mi ha sorpreso sin dall’arrivo di Mourinho che reputo un vero e proprio colpo di genio.

Il Napoli, così come l’Atalanta e la Juventus, dirà la sua fino all’ultima giornata di campionato. Dal mio punto di vista la Serie A non è mai stata così equilibrata e non mi sorprenderei troppo se ci fosse una sorpresa“.