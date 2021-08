TMW – Jacobelli: “Rinnovo Insigne? Trattativa, al momento, complicata! Vi spiego”

Il noto giornalista e direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, è intervenuto in una lunga intervista ai microfoni di tuttomercatoweb per parlare, tra le altre cose, anche del rinnovo di Insigne. Queste le sue parole: “Al momento le situazioni più intricate da risolvere le hanno l’Inter e il Napoli. Il club milanese deve capire come muoversi con Lukaku! L’offerta del Chelsea è di quelle irrinunciabili, sia per il club che per il calciatore. L’Inter deve essere brava a trovare un sostituto all’altezza qualora si concretizzasse il passaggio del belga a Londra.

Insigne invece ha il contratto in scadenza nel 2022. Una bella gatta da pelare per De Laurentiis che ha intenzione di far quadrare i conti. I due si incontreranno per bene a Castel di Sangro ma, al momento, non arrivano segnali positivi circa una sua permanenza in azzurro“.