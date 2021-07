Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio. Ecco quanto dichiarato su Emerson Palmieri:

“Il Napoli proverà a prendere Emerson fino all’ultimo in prestito dal Chelsea. Potrebbe essere una trattativa come quella per Bakayoko, con diritto o obbligo di riscatto. Se dovessero esserci altre offerte, il club azzurro andrebbe su Parisi dell’Empoli, anche per i buoni rapporti che ci sono tra i presidenti delle due società”.