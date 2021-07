Juventus e PSG si intrecciano sul mercato: Ronaldo potrebbe andare a Parigi, Icardi a Torino

La situazione di mercato a Parigi è molto calda. Il PSG ha già dato il benvenuto a diversi giocatori, tra cui alcune vecchie conoscenze italiane, ma per i parigini non è finita qui. Per loro c’è da risolvere la questione Mbappè, la cui eventuale cessione scatenerebbe un effetto domino su altre società europee: tra queste la Juventus, che saluterebbe Cristiano Ronaldo per dare il benvenuto a Mauro Icardi. Ne parla la versione odierna del Corriere dello Sport:

“La Juve è la prima scelta di Icardi, che per la Juve non è mai stato una seconda scelta. L’idea non dispiace ad Allegri”.