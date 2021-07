Insigne, parla l’ex allenatore: “Spero che il Napoli non commetta l’errore di lasciarlo andare”

Ernesto Apuzzo, allenatore di Insigne ai tempi della Primavera del Napoli, ha parlato del capitano azzurro in un’intervista rilasciata a Il Mattino. Queste le sue parole:

“Non aveva bisogno di questo successo per dimostrare qualcosa, è un ragazzo che non si monta la testa. La voglia di lavorare e puntare in alto non è mai cambiata, anche se oggi ha avuto il carattere giusto per affrontare le grandi d’Europa. Spero il Napoli non faccia errori, capisco dover fare cassa, ma questo non significa lasciar andare i propri simboli”.