Di Domenico: “Omeragic? Ottime qualità, ma non è pronto per il Napoli”

Gianluca Di Domenico, agente di Fassnacht, centrocampista della Svizzera, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Anche qui a Zurigo si parla di un interesse del Napoli per Omeragic. Ha un buon timing nei contrasti e ottime aperture, ma credo non sia pronto per una piazza come quella azzurra. Ha avuto un infortunio e ancora non si è ripreso, ma per stare in Nazionale a quell’età vuol dire che ha talento. Il calcio italiano ha bisogno di tempo per adattarsi, magari potrebbe andare prima in club come Udinese o Hellas”.