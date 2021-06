Bellinazzo: “Il Napoli è tra le candidate a giocare spesso di lunedì”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha detto la sua sulla riforma degli orari della Serie A (clicca qui per approfondire). Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il calcio spezzatino è frutto della modernità e serve ad aumentare l’audience distribuendo le partite in tutto il weekend. In questo modo crescono anche i ricavi per chi ha acquistato i diritti, ma le polemiche non mancano. Infatti, non sarà facile riempire tutti gli orari con partite altamente interessanti. Per quanto riguarda i consumatori, ci si augura che i costi si riducano ma bisognerà fare due calcoli. Napoli? Sarà una delle candidate a giocare spesso il lunedì sera”.