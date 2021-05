Ag. Politano: “Dopo la mancata qualificazione alla Champions è sparito per tre giorni. Su Spalletti…”

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“Sono contento che sia rientrato nel giro della Nazionale, può restarci. Ha sempre lavorato con tranquillità, nonostante soffrisse molto per la non convocazione. Ha forza, gambe e fiato, sa fare fase difensiva e offensiva. Spalletti? Non ne abbiamo parlato, gioca con un modulo che è adatto alle caratteristiche di Matteo. E’ sparito per tre giorni dopo la mancata qualificazione alla Champions League, è stata una grande delusione. Di Politano se ne parla poco, ma è meglio così perchè a parlare è il campo”.