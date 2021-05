Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Dalle informazioni che ho io, Gattuso ha rifiutato la Fiorentina 10 giorni fa, perché non era convinto del piano industriale. Conoscendo Allergi il problema non è economico. ADL lo ha cercato quando stava pensando di esonerare Gattuso. La risposta di Max fu: “Presidente, tenga Rino”. Lui potrebbe far esaltare quanto fatto da Gattuso fino ad ora, ma tutto dipende dal comportamento di De Laurentiis”.