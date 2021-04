Gosens: “Superlega? Contro ogni principio etico. Non posso credere stia accadendo”

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kicker riguardo la Superlega: “Sarà un disastro, non posso credere che stia accadendo. La base del calcio risiede anche nel fatto che ogni tanto possano prevalere anche le piccole. Ora tutti devono essere consapevoli che il calcio cambierà per sempre e non sarà mai più lo stesso. C’è gente che muore in tutto il mondo, mancano i soldi per tutti e questi dodici club creano il loro campionato, ottenendo tanti milioni. Ne faccio una questione di etica”.