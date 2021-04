Malfitano: “Ora che il Napoli è tornato competitivo ADL e Gattuso dovranno rivedere gli accordi”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss e si è soffermando sulla situazione di Gattuso in casa Napoli: “Quando si rompe qualcosa in un rapporto, è meglio andare altrove: per questo motivo ritengo che Gennaro Gattuso lasci il Napoli al termine della stagione. Il problema degli azzurri era l’assenza di otto, nove titolari contemporaneamente. Una volta che sono tornati tutti a disposizione, il Napoli è tornato competitivo. Gattuso fece una promessa dinnanzi a noi giornalisti: ci disse che la sua squadra avrebbe lottato per la qualificazione in Champions League e potrebbe riuscire a centrare l’obiettivo. Io sono un po’ scettico in merito alla possibile conferma di Gennaro Gattuso perché lui e De Laurentiis hanno delle personalità troppo forti, ma non escluderei completamente tale ipotesi. De Laurentiis ha intenzione di abbattere i costi, di rivedere la sua politica degli ingaggi. Potrebbero nascere delle controversie sul mercato tra il presidente e lo stesso Gennaro Gattuso. E cosa accadrebbe se il Napoli sbagliasse un paio di partite? Probabilmente De Laurentiis si infurierebbe: anche per questo motivo ritengo che l’ipotesi che Gattuso resti sia molto complicata”.