UFFICIALE – Euro2021, arriva l’ok del Governo! Olimpico aperto al pubblico almeno al 25%: le ultime

Adesso è ufficiale, le quattro partite dell’Europeo 2021 che si disputeranno a Roma saranno aperte al pubblico! Come confermato dalla sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, in una lettera inviata al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, lo stadio Olimpico sarà aperto ad una quota di spettatori pari ad almeno il 25% della capienza.

Immediata la risposta del presidente Gravina che ha così chiosato: “Splendida notizia che trasmetteremo immediatamente alla Uefa! Quest’ultima aspettava una risposta in merito a questa questione entro e non oltre la fine della settimana. Sono lieto di manifestare la piena soddisfazione per questo obiettivo. Ringrazio il presidente Draghi, il ministro della Salute Speranza e soprattutto la sottosegretaria Vezzali che ha da subito lavorato con grande ardore alla realizzazione di questo grande progetto“.