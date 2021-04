Aronica: “La Juve farà di tutto per far risultato. Su Gattuso e Pirlo…”

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha parlato del match di oggi tra gli azzurri e la Juventus ai microfoni di Radio Bianconera:

“Conoscendo l’ambiente bianconero, la Juventus farà di tutto per non sbagliare e far risultato oggi. La squadra di Pirlo non può permettersi altri passi falsi per l’accesso alla prossima Champions League. Gattuso ha dimostrato di poter allenare in Serie A, nonostante la rottura con De Laurentiis. Pirlo non sta facendo bene, fossi in Agnelli richiamerei Allegri”.