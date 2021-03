Gigi Pavarese, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live:

“Questione Meret-Ospina? Avercene di questi problemi. Il Napoli ha due portieri di livello mondiale. Spiace per Meret che ha molti margini di miglioramento ed è dopo Donnarumma è il miglior portiere italiano. Ospina è più esperto e spesso gli è stato preferito, Meret ha perso posti importanti in Nazionale ma credo che conservi sempre la stima di un tecnico come Mancini. Chiaramente starà all’allenatore farà giocare chi sta meglio e questa è una garanzia per i tifosi, ma in futuro tra i pali del Napoli c’è posto solo per lui.

Aver recuperato calciatori determinanti come Fabian Ruiz, Zielinski e Demme rende il Napoli favorita per il quarto posto in Champions League. Il Milan ha un vantaggio importante ma non decisivo: si possono vincere 3 partite di fila, poi ne perdi una e sei risucchiato all’interno del gruppo. Credo che Milan e Lazio alla fine resteranno fuori”.