Lo scrittore partenopeo Maurizio de Giovanni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ circa le situazioni in casa Napoli: “Il diritto di critica è sacrosanto nel calcio, non parliamo mica di adesione religiosa! Gattuso ha buttato via tante occasioni: perché avremmo dovuto difenderlo a oltranza? E’ legittimo criticare, così come è legittimo fargli i complimenti per Milan e Roma”.

