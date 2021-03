Rai – Panchina Napoli, Sarri vuole certezze, Fonseca gradirebbe la destinazione

Si continua a parlare del futuro della panchina del Napoli, cercando di ipotizzare il possibile sostituto di Gennaro Gattuso, che pare destinato ad andare via. Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto della situazione. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per un possibile ritorno di Sarri, la questione riguarda sempre il progetto. A lui non interessa la Champions, ma vuole chiarire i programmi e anche il rapporto con la società. Piuttosto simile è il discorso che riguarda Fonseca, accostato anche al Benfica; l’attuale tecnico della Roma preferirebbe però la destinazione Napoli. Difficile che arrivi Allegri, sia per ragioni di tipo economico, in quanto ha rifiutato club come il PSG, sia perchè il Napoli vorrebbe esaltare il proprio gioco. Simone Inzaghi credo sia un profilo migliore, perchè ha più grinta di Allegri ed è più allenatore. Nel piano B, infine, ci sono Juric e Italiano“.