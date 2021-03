Ex pres. Pisa: “Tra Gattuso e il Napoli si è formato un legame forte, ma poi qualcosa è andato storto”

Fabrizio Lucchesi, presidente del Pisa quando il club toscano era allenato da Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Lavorare con Gattuso è sempre stato un piacere per me, avevo un ottimo rapporto con lui. Da allora non è mai cambiato, se non per il fatto che da noi aveva bisogno di fare esperienza; è rimasto una persona vera, e penso che Napoli sia la piazza ideale per uno come lui. Si è costituito un forte legame, ma Rino non ha digerito diverse cose”.